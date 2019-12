Sanremo: l’ultimo consiglio comunale del 2019 segna un nuovo passo avanti per il progetto dell’hotel di Portosole

La riunione odierna del consiglio comunale di Sanremo segna un nuovo passo avanti nell'importante progetto privato per la realizzazione dell'hotel di lusso di Portosole che andrà (finalmente) a sostituire l'ecomostro che da molti anni fa 'bella' mostra di sé in zona porto.

Il consiglio comunale di questa sera, l’ultimo del 2019, si è aperto con l’intervento del consigliere Sergio Tommasini (Liguria Popolare) che ha annunciato l’approvazione della Legge regionale per il recupero dei seminterrati. Dopo la richiesta di chiarimenti di Roberto Rizzo (M5S) in merito alla situazione dello stoccaggio di rifiuti illeciti in zona Rio Ciuvin (alla quale ha risposto il vice sindaco Alessandro Sindoni annunciando ricorso), il gruppo del Pd ha poi presentato l’ordine del giorno ‘mozione Segre’ contro i totalitarismi e l’odio razziale, documento che i ‘dem’ stanno portando in tutti i consigli comunali d’Italia (leggi la notizia cliccando QUI).

La discussione è poi proseguita con la votazione delle osservazioni al progetto per la costruzione dell’hotel di Portosole con il parziale abbattimento dell’ecomostro. L’argomento era stato discusso lo scorso 5 dicembre in seconda commissione (leggi la notizia cliccando QUI). La pratica è stata esposta dall’assessore ai Lavori Pubblici Massimo Donzella con le integrazioni da parte del consigliere Carlo Biancheri. La pratica è stata votata favorevolmente con il ‘sì’ della maggioranza e l’astensione di Liguria Popolare.

Il consiglio comunale di questa sera ha registrato la presenza dei consiglieri di maggioranza, di Liguria Popolare, del MoVimento 5 Stelle e della sola Badino tra le fila della Lega, assenti Forza Italia e Fratelli d'Italia.

Nell'ambito della successiva discussione, tra alcuni debiti fuori bilancio per diversi lavori sul territorio, è stata anche inserita la spesa per il palco di piazza Colombo durante il Festival per un ammontare di circa 120 mila euro che poi saranno coperti dalla Rai.