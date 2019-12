Sanremo: interrogazione del Consigliere Baggioli sulla presunta incompatibilità di alcuni Cda delle partecipate

Il Consigliere comunale di opposizione a Sanremo, Simone Baggioli (Forza Italia), ha inviato al Sindaco Biancheri ed al Presidente del Consiglio Il Grande una interrogazione urgente in relazione alle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico

Secondo Baggioli: “Il contesto giuridico-amministrativo pare denoti un’evidente inconferibilità e incompatibilità di alcuni attuali membri dei consigli di amministrazione di società partecipate e controllate dal Comune di Sanremo che nel corso dell’ultimo anno hanno ricoperto il ruolo di componenti della giunta o del consiglio comunale e, viceversa, amministratori anche di enti di diritto privato in controllo pubblico o di una forma associativa tra comuni che oggi risultano componenti di giunta e di consiglio comunale”.

Per questo Baggioli chiede di avere eventuale conferma ufficiale sui requisiti del Decreto Legislativo in questione e per conoscere, anche soltanto nelle linee generali, gli indirizzi politici che l’Amministrazione, eventualmente, intende formalmente impartire al fine di delineare le nuove figure che andranno a sostituire quelle già esistenti e per dare, eventualmente, una spiegazione alla cittadinanza e all’opinione pubblica della singolarità della procedura adottata inizialmente.