Bordighera: sarà una lunga riunione di Consiglio comunale lunedì prossimo, ricco l'ordine del giorno

Sarà una lunga seduta di Consiglio comunale, quella convocata per lunedì prossimo alle 19 a Bordighera, nella sala Rossa di Palazzo del Parco in via Vittorio Emanuele.

All’ordine del giorno l’approvazione del piano finanziario per l'applicazione della tassa sui rifiuti, la determinazione delle tariffe Tari, Iuc, Imu e Tasi per il 2020, con le relative detrazioni. Si parlerà anche della addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e la relativa determinazione dell’aliquota per il 2020.

Prevista anche la verifica annuale delle aree e dei fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e alle attività terziarie. Quindi si dovrà approvare il Bilancio di Previsione triennale 2020-2022 e l’aggiornamento del documento unico di programmazione. Prevista l’approvazione del nuovo regolamento di video sorveglianza, l’integrazione al regolamento di polizia urbana ed le modifiche al regolamento del porto.

Prevista anche l’approvazione per l’acquisto del terreno per la realizzazione del nuovo campo sportivo di calcio in località Pisciavina ed una serie di punti su lavori pubblici ed edilizia privata.

Al termine sarà in discussione la mozione presentata da ‘Civicamente Bordighera’, che chiede come le spiagge di Bordighera siano strumenti di attrazione turistica da pubblicizzare e di rispetto ambientale.

Toccherà quindi alle interpellanze. La prima sarà di ‘Semplicemente Bordighera’, in merito a un bilancio delle manifestazioni e agli eventi di importanza turistica e culturale che si sono svolti in Bordighera dall'inizio dell'anno ad oggi. Quella di tutti i gruppi di minoranza, in merito alle dichiarazioni che il Sindaco ha rilasciato agli organi di informazioni al termine del Consiglio Comunale del 4 ottobre scorso e, infine l’interpellanza di ‘Semplicemente Bordighera’ su alcune criticità che riguardano la Scuola dell'Infanzia di via Lamboglia.