Sanremo: la magia del Natale al Ristorante Ulisse

Il ristorante Ulisse è aperto il giorno di Natale, pronto ad accogliere chi cerca un locale tranquillo e con accoglienza familiare. il menù del pranzo di Natale sarà composto da: Duetto di Capesante, involtini di Ricciola, pesce spada e salmone, carne alla zingara, gnocchi con gamberi e carpaccio di tartufo nero, risotto funghi e carciofi, branzino alla ligure, sorbetto, anatra all’arancia, torta al cioccolato e crema, caffè. Il prezzo è di 65,00 euro, comprese le bevande, a persona.

I piatti proposti alla clientela di questo ottimo ristorante con vista incantevole sul golfo della città dei fiori, da tempo cambiano con frequenza settimanale, in base alla disponibilità del pescato e dell’orto. Ogni settimana il mercoledì viene presentata una nuova proposta con un menù degustazione a 45,00 €.

Nel menù di questa settimana spiccano fra le tante proposte: i Rossetti saltati con i carciofi l’insalata di Polpo con fagioli di Pigna ed il Brandacujun; risotto alle seppie e sapori della valle Argentina, secondi con pescato del giorno al forno o alla griglia. Fra i primi in particolare viene proposto un classico della tradizione gastronomica partenopea, entrato da grande protagonista nella cucina di mare e in generale della cucina mediterranea: gli spaghetti con le vongole, una ricetta semplice e veloce, ma la cui riuscita dipende totalmente dalla qualità degli ingredienti utilizzati: pasta, olio evo e vongole. E la competenza dello chef Fabio Lelli in questo caso è una garanzia della bontà di questo piatto.

Il menù degustazione si può anche ordinare parzialmente ed è sempre presente il menù bimbi, con piatti più semplici e la possibilità di ordinare alla carta piatti di carne. Queste formule degustazione permettono di provare una pregevole cucina senza sorprese al momento del conto e godere dell’accoglienza e della tranquillità di un locale, adatto sia per cene più intime che per momenti conviviali o ricorrenze. La vicinanza al casello autostradale e la comodità di un ampio parcheggio privato, rendono questo locale particolarmente adatto anche ai viaggiatori in arrivo o partenza da Sanremo.

Il ristorante Ulisse, che fa parte della Guida Ristoranti della Tavolozza, si trova a Sanremo in via Padre Semeria, 620 telefono: +39 0184 670338 e +39 329 879 3315