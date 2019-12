Sanremo: sabato prossimo i 'Babbo Natale' acrobatici si caleranno dal tetto dell'hotel Nazionale

Sabato prossimo, grazie alla azienda ‘Edilizia acrobatica’, diversi Babbo Natale si ‘caleranno’ dal tetto dell’hotel Nazionale, di via Matteotti a Sanremo.

Gli esperti del settore, questa volta debitamente vestiti da ‘Santa Claus’ e con la regolare barba bianca, si caleranno dall’alto insieme ad Elfi e renne per portare caramelle e dolci ai bambini.

Un modo diverso per vivere l’attesa del Natale, che sarà sicuramente apprezzato dai più piccoli ma anche dai genitori che saranno in giro per la città, per gli ultimi regali.