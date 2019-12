Sanremo: musica al Mercato Annonario, grande partecipazione per i canti natalizi tra i banchi

Al Mercato Annonario sta ottenendo importanti riscontri positivi il progetto musicale della città di Sanremo. In un luogo di comunità, di aggregazione, di transito, massima espressione dei prodotti del nostro territorio, tra i banchi di frutta e verdura si diffonde il suono della musica dal vivo e delle melodiose voci dei canti natalizi eseguiti dai pianisti dello studio Sanremo Musica 2000.



"La partecipazione calorosa delle maestranze, così come i folti capannelli di pubblico, fermi davanti al palco che appoggiano le borse della spesa per seguire il tempo della musica con il battito delle loro mani o semplicemente per applaudire gli artisti, crea in questo luogo un’atmosfera straordinaria per non dire unica". - racconta la prof. Erica Martini