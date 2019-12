Sanremo: cresce l'attesa per lo spettacolo di fine anno al Casinò con Rocco Papaleo (Video)

Un video per promuovere i due appuntamenti con Rocco Papaleo di fine anno, per la stagione teatrale del Casinò di Sanremo. Lunedì 30 e martedì 31 dicembre, alle 21.15, l'attore presenterà il suo atteso live al Teatro dell’Opera, per festeggiare la fine del 2019 e l’arrivo del 2020.

Due spettacoli per permettere a turisti e residenti di seguire l’intesa performance di un vero professionista dell’arte dell’intrattenimento e dell’espressione teatrale. Un successo che si ripete, quello di Rocco Papaleo. Della sua umanità e della sua cifra artistica miscelate con leggerezza e ironia al cinema come nella musica e sul palco. D’altra parte il suo teatro-canzone è anche vita di memoria e movimento, realismo poetico e armoniosa sensualità. Note e parole con un ritmo che accarezza e poi sollecita, con garbo. È una formula ‘magica’, quella di Rocco Papaleo. Che canta Sinatra, avvicina tutti alla potenza e agli orizzonti della musica, avvolge nel tepore del pane e frittata di sua madre che è la culla emotiva delle nostre specificità, si avventura a piedi per riappropriarsi del tempo, fa l’amore o guarda all’amore che se ne va, abbraccia i piaceri di Bertold Brecht fino al sublime messaggio della gentilezza. Uno spaccato di passionalità e di amore per la musica ed il teatro per un “Buon 2020” da ricordare.

Per prenotazioni ed informazioni ci si può rivolgere ai numeri 0184 841176, 340 8926683 e 3519224160, oppure alla mail info@cooperativademart.com. La biglietteria è aperta al Casinò di Sanremo il martedì giovedì e sabato dalle 17 alle 19.