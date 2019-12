Imperia: domani mattina alla Scuola Edile l'incontro “Sei Speciale una finestra aperta sul mondo della disabilità”

Domani, presso l’Aula Magna del S.E.I.-C.P.T. di Imperia (via Privata Gazzano 24), nell’ambito degli eventi inerenti la giornata mondiale della disabilità, si terrà un incontro nel quale saranno protagonisti i ragazzi disabili che hanno frequentato i percorsi Professionalizzanti Polisettoriali del S.E.I.-C.P.T. l’incontro “Sei Speciale una finestra aperta sul mondo della disabilità”.

L'incontro avrà inizio alle 10.30 e ha come obiettivo quello di far conoscere la realtà dei percorsi professionalizzanti di inclusione sociale e lavorativa per persone con disabilità e allo stesso tempo sensibilizzare le persone a capire che sono 'speciali' i ragazzi ma anche le loro famiglie e tutti coloro che in un modo o nell’altro entrano in contatto con questa realtà.