Camporosso: oggi al centro 'Falcone' la festa di Natale degli alunni della 'Scuola dell'Infanzia' (Foto)

Si è svolta oggi, al centro polivalente ‘Falcone’ di Camporosso, la festa di Natale dei bimbi della locale scuola dell'infanzia, plesso appartenente all'istituto comprensivo della Val Nervia.

Uno spettacolo particolare quello di quest'anno, che ha visto i piccoli alunni spettatori attivi, coinvolti dai fantastici Elio Berti e Luisa Vassallo della ‘Officina teatrale sulla strada di Grock’.

"La vita di tutti i giorni ci costringe ad un uso spropositato del digitale – spiegano le insegnanti – e, per quest'anno abbiamo voluto regalare ai nostri bambini il teatro, per insegnare loro che al mondo esiste un'umanità, un'empatia che non sono virtuali. Al centro della nostra vita dobbiamo mettere le persone e non attrezzi tecnologici. Il teatro ti fa sentire protagonista di qualcosa e noi oggi siamo stati avvolti dalla magia del Natale".

Una grande sinergia tra comune di Camporosso e scuola ha fatto sì che questo progetto si è potuto realizzare a costo zero per le famiglie del paese. Le insegnanti della scuola hanno ringraziato la loro dirigente scolastica, Paola Baroni, per il supporto al progetto, ma anche Luisa ed Elio per la loro enorme professionalità, disponibilità e generosità mostrata nei loro confronti. Un ringraziamento è andato anche al sindaco, Davide Gibelli, ed a tutta l'amministrazione comunale per essere, come sempre, al loro fianco e di sostegno alle loro iniziative.