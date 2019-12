Bordighera: una settimana di eventi per vivere al meglio il Natale al Mercato Coperto, un video per fare gli auguri

Settimana pregna di eventi, tre in tutto, per attendere il Natale al Mercato Coperto di Bordighera. Come avvenuto già nei mesi scorsi, l’Amministrazione comunale ed i commercianti del mercato propongono anche per il periodo delle feste una serie di appuntamenti.

Domani pomeriggio alle 18 è prevista la presentazione del libro ‘Breviario di agricoltura – Biodiversità e tradizioni contadine’ di Marco Damele (edizioni Zem). L’appuntamento di domani rientra nella rassegna ‘Market book’ e sarà seguito da un aperitivo ‘biologico’ per tutti.

Oggi alle 10, però, si comincerà a respirare l’atmosfera del Natale, grazie ai bambini delle scuole di Bordighera che inaugureranno l’albero dentro il mercato, costruito in base ai principi dei materiali riciclati. Proprio per il Natale, l’Amministrazione bordigotta insieme ai commercianti del mercato e ‘BordiEventi’ hanno realizzato un video di auguri:

Gli eventi sono ovviamente organizzati per la valorizzazione e promozione del mercato sotto l’egida degli Assessori Marzia Baldassarre e Melina Rodà, in collaborazione con il Consigliere di maggioranza Laura Pastore. Eventi che proseguiranno e che valorizzeranno anche la presenza, all’interno del mercato della ‘Cassetta di Babbo Natale’, dove i bambini possono consegnare la loro ‘letterina’ con le richieste al leggendario ‘Santa Claus’.

Ed a proposito dell’uomo con la barba, cresce l’attesa per sabato prossimo quando arriverà proprio al mercato, nel tanto atteso incontro con i bambini. Alle 16.30 è previsto l’arrivo di Babbo Natale con un intrattenimento musicale e la possibilità di gustare dolci natalizi e la tradizionale cioccolata, insieme alla associazione ‘Bordieventi’. Una serie di appuntamenti per festeggiare il Natale e per intrattenere residenti e turisti nel momento più magico dell’anno.