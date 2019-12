Bordighera: sabato prossimo, appuntamento con la rappresentazione teatrale ‘Chi ha inventato il Natale?

Sabato 21 dicembre, alle ore 16.30, presso il Mercato Coperto di Bordighera, avrà luogo la rappresentazione teatrale ‘Chi ha inventato il Natale?’, a cura dell'Associazione BordiEventi e messa in scena dai giovani talentuosi ‘SognAttori’: Christian Cavagna, Mara Amapane e Tommaso Grassano.

Offerto gratuitamente per la gioia di grandi e piccini, l'opera è così commentata dall'autore e leader del gruppo, Christian Cavagna: "Porteremo in scena un breve spettacolo natalizio per le famiglie. Si tratta di un inedito che nasce da una semplice domanda, alla quale si rifà il titolo: chi ha inventato il Natale? Vi racconteremo le origini di questa festa, la più magica dell'anno e a tutti così cara, grazie all'incontro fra la simpatica Sofia e due bizzarri personaggi. E' un regalo che vogliamo fare a tutti, piccoli e grandi, che con grande semplicità cercherà di trasmettere qualcosa di più profondo. Io ed i miei compagni di avventura, Mara e Tommaso, Vi aspettiamo numerosi, per condividere con Voi queste emozioni. Siamo lieti dell'incontro con l'Associazione BordiEventi, con la quale abbiamo trovato subito un accordo considerando soprattutto la comunanza di passioni che ci legano".

"Il talento di questi tre giovani, già numerose volte testimoniato dalla loro abilità e la loro fantasia, garantirà sicuramente un'ora di gioia e grande divertimento - commenta Axel Vignotto, Presidente dell'Associazione -. Un ringraziamento particolarmente caloroso va agli Assessori Marzia Baldassarre e Melina Rodà ed alla VicePresidente del Consiglio Comunale Laura Pastore, sempre attive per quanto riguarda gli eventi nella nostra Bordighera. Quindi non dimenticate di partecipare: a fine spettacolo offriremo a tutti della buonissima cioccolata calda, e avremo anche la presenza immancabile di Babbo Natale, che riceverà le letterine dei bambini. Vi aspettiamo: sarà una giornata magica!”.