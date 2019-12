Bordighera: domenica prossima una targa commemorativa per l'Ottantesimo dall'espatrio clandestino di ebrei verso la Francia

Verrà apposta domenica prossima alle 11, in via Madonna della Ruota a Bordighera (punta Migliarese lato Est), una targa commemorativa per l'Ottantesimo dall'espatrio clandestino, su barche di pescatori dalla spiaggetta 'Bagnabraghe' verso la costa francese, di ebrei in fuga dalle persecuzioni naziste e dalle leggi razziali fasciste.

Sempre domenica, ma alle 17 nella sede Anpi di via Al Mercato a Bordighera, si svolgerà la conversazione del ricercatore e storico Paolo Veziano, che parlerà dei 'percorsi della speranza' di molti ebrei europei in fuga dal razzismo delle tirannidi del secolo scorso.