Guaranà: un prodotto sulla cresta dell’onda per il dimagrimento, ma non solo

Uno dei prodotti più diffusi oggi per il dimagrimento, ma non solo per quello è il guaranà. Si tratta di un estratto della pianta di Paullinia Capuana, un arbusto spontaneo originario del Sud America. Tale estratto, dal sapore amaro e dal colore bruno, si trae dai semi della pianta, dopo averli ovviamente adeguatamente essiccati.

La sostanza è ricca di caffeina e infatti oggi la troviamo nei bar, accanto al classico caffè espresso. Il vero potenziale di questo prodotto e il motivo per cui sta oggi spopolando, però, come anticipato, non è tanto l la capacità energizzante, quanto il suo potere dimagrante. Come è possibile che lo sia? Grazie alla presenza della guaranina e della caffeina che stimolano il metabolismo, aiutando le persone a perdere i chili in eccesso.

Questo non vuol dire ovviamente che sia possibile avere un regime alimentare del tutto sregolato, puntando tutto solo sul guaranà; ma sicuramente in associazione ad una dieta bilanciata, la sostanza aiuta e fa sentire la differenza.

Un prodotto a cui fare attenzione, che va comprato da negozi sicuri

Il guaranà nel nostro Paese viene commercializzato perlopiù come integratore alimentare, in polvere, in capsule o in comodi shot da bere. La quantità dipende dai casi e per questo, prima di assumerlo, bisogna leggere il singolo foglietto illustrativo o chiedere il consiglio di una persona esperta. Il sovradosaggio, infatti, come per molti altri prodotti di madre natura può essere pericoloso, visto che la sostanza è potente. Per capirci: un grammo di guaranà contiene la caffeina di un espresso, quindi sicuramente non è un prodotto con cui si scherza, ma vanno rispettate le dosi indicate.

Alla luce di ciò è facile capire, quindi, che è l’integratore di guaranà dovrebbe essere di buona qualità: non solo per averne gli effetti desiderati, ma proprio per una questione di sicurezza. Questo è importante saperlo perché oggi gli integratori si possono trovare anche nei semplici supermercati, ma di fatto non sono tutti uguali e bisognerebbe guardarsi bene da quelli a basso costo.

La cosa migliore è quella di comprare questo genere di articoli da rivenditori specializzati, siano essi anche comodamente sul web, anche se vuol dire spendere un po’ di più. Di fatto, comunque, su internet è possibile trovare siti professionali che vendono integratori che fanno delle ottime offerte, quindi spendendo anche meno rispetto ai negozi tradizionali. Offerte Integratori su Multipower Online , per esempio, ce ne sono moltissime, anche per il guaranà.

Perdere peso con il guaranà

Quando si assume guaranà, gli effetti sono diversi: innanzitutto agisce sul sistema nervoso, cioè oltre auna maggiore concentrazione, il corpo percepisce meno la fatica. In secondo luogo aumenta la frequenza cardiaca, il sangue quindi si muove più velocemente, il metabolismo aumenta e il corpo va a caccia di nuove energie per compensare proprio nei substrati energetici grassi: ecco perché, quindi, si dimagrisce. Nell’apparato digerente aumenta la secrezione gastrica, quindi si digerisce meglio e più in fretta: è per questa sua azione che di norma il guaranà si assume a stomaco pieno.