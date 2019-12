Dentista o centro stile DentalPro? Opinioni

Dentista monoprofessionale o centro in stile DentalPro? Opinioni e differenze

Oggi di dentisti in ogni città ce ne sono diversi e per questo motivo a volte le persone si trovano di fronte a una scelta importante da fare: a chi affidarsi per la cura della propria bocca?

Un professionista con grandi responsabilità

Il dentista non è un professionista che si sceglie alla leggera poiché le responsabilità che ha sono grandi. Egli, infatti, ha in mano la salute delle persone e, se è vero che non stare bene (indipendentemente dal tipo di problema si abbia) è sempre sgradevole, c’è da dire che il mal di denti è veramente una cosa terribile. C’è chi non dorme, chi sta a casa dal lavoro, chi è totalmente indisposto a causa del mal di denti e coloro che hanno provato questo dolore, sanno bene di che si tratta e ne hanno paura.

Non si può far da sé e i lavori devono essere fatti bene

Se per altre tipologie di “magagna” si può talvolta anche azzardare un po’ di auto-cura, per la cura della bocca e dei denti questo diventa piuttosto difficile perché la zona è delicata, non consente una chiara visibilità e, infine, le strutture sono complesse e minute. Anche le cure dentistiche stesse sono sgradevoli, anche se il professionista è in gamba: a nessuno mai, diciamo, piace sedere sulla poltrona dell’odontoiatra. È per questo che tutti desideriamo un buon dentista a cui affidarci, cosicché i lavori vengano fatti bene, siano durevoli e possibilmente definitivi, per dover andare in studio il meno possibile.

Il dentista serve tutta la vita

Se tutto ciò non bastasse vanno considerate, infine, altre due cose. La prima è che normalmente le prestazioni dentistiche hanno un costo consistente (indipendentemente dal dentista e dal lavoro non si tratta di un prodotto di certo economico), quindi è importante e giusto che si sia operato bene. La seconda è che di questo medico avremo bisogno per tutta la vita, anche fosse (nella migliore delle ipotesi) solo per l’igiene dentale: quindi è opportuno avere un centro odontoiatrico di fiducia fisso dove si conosce la bocca del paziente e la sua storia clinica.

Due possibilità, due prodotti diversi benché simili

Compresa l’importanza della scelta del dentista è bene sapere che di fronte al paziente che ne ha bisogno ci sono due possibilità, simili ma affatto uguali. Egli può scegliere di rivolgersi a un dentista monoprofessionale, cioè a uno studio dove lavora un unico odontoiatra che si occupa di tutto, oppure optare per un centro dentistico più strutturato. Oggi la maggior parte delle persone opta per questa seconda via. Cerchiamo di capire i motivi.

Il centro dentistico come DentalPro, opinioni e dettagli

Non uno specialista, ma un intero team a disposizione

Il centro dentistico, come DentalPro, è sicuramente la versione più moderna e lungimirante come tipologia di servizio. Questo perché il cliente che lo sceglie si trova ad avere a disposizione non solo uno specialista che si occupa delle diverse prestazioni, ma un vero e proprio team completo. Ogni membro di questo gruppo ha una sua specializzazione che coltiva costantemente con corsi di aggiornamento che gli consentono di offrire sempre servizi all’avanguardia fra i migliori.

Quindi, se il paziente è un bambino si potrà farsi ricevere da un pedodonzista, se si deve fare l’igiene si avrà un igienista o, ancora, se si vuole un apparecchio si avrà invece uno specialista in ortodonzia: insomma in base alla propria esigenza sarà possibile usufruire della prestazione di qualcuno esperto proprio in quel preciso ramo dell’odontoiatria. Senza contare che il rapporto relazionale fra i vari professionisti consente il consulto reciproco, il conforto clinico, lo scambio di consigli. Le singole prestazioni sono, quindi, a conti fatti, di maggiore qualità.

Un unico filo conduttore e un approccio umano

Il fatto di rivolgersi a un team medico strutturato non deve far pensare che ci si troverà ad avere a che fare con la mancanza di una connotazione personale o, in generale, con un ambiente “freddo”, perché così non è affatto. Se leggiamo, per esempio, relativamente a DentalPro opinioni e recensioni online, capiamo che il paziente anche in centri dentistici può sentirsi coccolato e ben seguito. Chi ne ha scritto, infatti, parla di uno studio dove si ha proprio la sensazione di ricevere tante attenzioni moltiplicate per quanti professionisti “accorrono” per la cura della propria salute.

Il fatto di avere a che fare con un gruppo di esperti, insomma, non penalizza per nulla l’elemento umano e sociale, ma lo moltiplicherebbe. Il team di professionisti di DentalPro collabora attivamente perseguendo l’ideale secondo il quale fare insieme le cose aiuta a farle meglio: ognuno di conseguenza mette del proprio per raggiungere l’obiettivo condiviso, ovvero, la salute del paziente.

Convenienza e flessibilità

Lo studio di dentisti di solito è meno oberato dalle spese di gestione e quindi più facilmente può permettersi di offrire un tariffario più conveniente alla propria clientela. Considerando l’elevata qualità che si ha a disposizione, come detto in precedenza, i prezzi, pensandoci, sono ancora più vantaggiosi di quello che matematicamente sono.

Per ogni genere di prestazione, previa una visita del medico ovviamente, si potrà avere un preventivo fatto ad hoc (quindi non standardizzato) preciso e dettagliato. Si potrà così poi decidere se procedere o meno con la prestazione o se magari trovare un compromesso alternativo che possa meglio rispondere alle proprie esigenze e a quelle del proprio portafogli.

Confrontando comunque il preventivo di uno studio strutturato con quello di un dentista singolo non ci sono dubbi su quale sarà quello con il prezzo inferiore. Va considerato che, oltretutto, ci sono centri dentistici, come DentalPro, ad esempio, dove è possibile saldare la prestazione a rate o chiedere un finanziamento per non caricarsi della spesa in una sola volta.

Gli studi dentistici come DentalPro, per venire incontro alle esigenze dei pazienti, praticano anche orari del tutto anomali per strutture di questo genere: con aperture domenicali, nei prefestivi e orario continuato. In questo modo anche chi è molto impegnato può essere certo di poter ricevere le proprie cure senza grossi problemi e senza dover necessariamente assentarsi dal lavoro. In caso di emergenza, sempre grazie a questa flessibilità, si ha la garanzia di avere quasi sempre qualcuno pronto ad intervenire.

Farsi due domande per capire se lo studio è valido

Chi ci lavora?

Per capire se lo studio dentistico è serio bisogna vedere chi sono i professionisti che ci lavorano. I curricula normalmente si possono trovare online, ma se si hanno dubbi è sempre possibile (è un diritto) richiedere il certificato di iscrizione all’Albo Odontoiatri dell’Ordine dei Medici. La specializzazione e la professionalità sono sufficienti, ma non abbastanza se si vuole proprio un servizio perfetto. Ecco che quindi un altro requisito che il personale deve avere è la disponibilità e la cortesia: il paziente deve poter avere tutte le informazioni del caso, spiegate in modo semplice e in modo cortese. Diciamo che non è il paziente a dover capire, ma è il medico a doversi spiegare bene. Egli dovrebbe avere tutte le risposte alle domande dei propri assistiti, ma avere nel contempo anche molte domande perché un’anamnesi completa consente una cura migliore. Attenzione, quindi, a chi non chiede nulla.

Com’è l’ambiente?

Molte volte è già sufficiente uno sguardo per capire se un posto è pulito e curato oppure no, ma in uno studio dentistico questo non basta. Gli ambienti, infatti, non devono solo essere puliti, cosa che si vede ad occhio, ma devono essere igienizzati e le strumentazioni sterili. Se presso un dentista è lui a volte a doversi occupare di tutto di fretta fra un paziente e l’altro, presso gli studi più strutturati c’è una persona che si occupa quasi solo di quello, quindi si è certi che tutto venga fatto con meticolosità. Lo spazio a disposizione, non di rado, consente anche di avere una stanza specificatamente dedicata alla pulizia e alla sterilizzazione: un grande vantaggio per la sicurezza dei pazienti. In generale, comunque, se si cercano online delle recensioni su determinati studi si possono trovare così da verificare cosa ne dice chi ci è già stato. Le opinioni su DentalPro, per esempio, sono molto positive.