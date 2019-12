Sanremo: passava le notti a danneggiare esercizi pubblici del centro, incastrato dalle telecamere e denunciato

Un 44enne di Sanremo è stato identificato quale responsabile di danneggiamenti ai danni di un panificio della città matuziana.

Ad incastrarlo, anche grazie alla collaborazione della Polizia Locale, sono state alcune immagini delle telecamere di video sorveglianza che lo ritraevano mentre, di notte, mette a segno atti vandalici ai danni del locale.

Circa un mese fa era già stato denunciato per lo stesso motivo, in quell’occasione ai danni di un ristorante del centro. L’uomo è stato denunciato a piede libero per danneggiamento aggravato.