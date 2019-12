Sanremo: materassi, cuscini e coperte in una discarica abusiva in via Serenella. Ecco gli 'incivili' che tornano a colpire (Foto)

Parliamo spesso, ormai da anni, di degrado, inciviltà e discariche abusive sparse qua e là nelle città della nostra provincia. Soprattutto in quelle dove è stato instaurato il servizio di raccolta ‘porta a porta’ per la differenziazione dell’immondizia.

Abbiamo documentato più volte situazioni incresciose ed abbiamo anche sottolineato l’importanza della differenziata, non tanto per il rischio di multe o per il decoro urbano, quanto per il nostro futuro, in particolare quello dei più giovani, in chiave ambientale.

E, invece, ogni giorno siamo costretti a vedere scempi in zone quasi sempre più o meno ‘nascoste’, dove gli ‘incivili’ (li etichettiamo così per non eccedere troppo) arrivano e gettano di tutto, abbandonando immondizia e rifiuti ingombranti ovunque. Questa è la volta di via Serenella a Sanremo, sul greto di un piccolo torrente, in una strada a pochi metri da corso Inglesi.

Materassi, cuscini ed altro materiale gettati sconsideratamente ed ora anche difficili da recuperare. Basterebbe poco, utilizzando il servizio che viene offerto gratuitamente, sia a domicilio che nei due centri di raccolta di Valle Armea e Coldirodi, e scempi di questo genere sarebbero evitati.

Ma sappiamo che, per molti è più semplice abbandonare l’immondizia in questo modo. E poi, magari, quelli che creano questi problemi sono gli stessi (che spesso etichettiamo come ‘leoni da tastiera’) che sui social attaccano le Amministrazioni comunali chiedendo maggiore decoro e pulizia.

Lo diciamo sempre e lo ribadiamo oggi: i primi a dover pensare a tutto ciò siamo noi cittadini, poi vengono gli operatori delle aziende preposte alla raccolta dei rifiuti e in ultimo gli Amministratori. Certo, servirebbe maggiore controllo e multe più severe. Ma anche queste vengono spesso contestate. Ricordiamoci che l’ambiente è nostro, non di altri.