Sanremo: chiedeva le elemosine nel parcheggio di piazza Eroi, denunciato ed allontanato un torinese

Chiedeva le elemosine, cercando di vendere quadri in piazza Eroi Sanremesi. Un 47enne di Torino è stato sorpreso nell’area destinata a parcheggio di piazza Eroi Sanremesi mentre, con una certa insistenza, chiedeva soldi ai passanti.

L’intervento degli agenti è arrivato dopo alcune segnalazioni ricevute nei giorni scorsi da cittadini che riferivano della presenza in quell’area di una o più persone che, accreditandosi come parcheggiatori abusivi, chiedevano denaro. Il 47enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per esercizio molesto dell’accattonaggio. Visti i suoi precedenti, il Questore ha emesso anche il foglio di via obbligatorio, allontanandolo da Sanremo con obbligo di residenza a Torino.