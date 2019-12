Maltempo in arrivo: stato di 'pre allerta' dall'Arpal, il Comune di Sanremo ha eseguito le verifiche su corsi d'acqua e zone a rischio

Il torrente San Romolo in un momento di piena

A Sanremo si sta già pensando a venerdì prossimo, quando è previsto il passaggio di una forte perturbazione, per la quale al momento non è ancora stato emesso un vero e proprio stato di allerta ma solo di ‘pre’, in attesa dei prossimi modelli matematici.

Secondo le previsioni che sono state fornite da Arpal (che ricordiamo è l’unico ente preposto ad emanare stati di ‘allerta’) la situazione di venerdì è abbastanza critica, anche se le conferme arriveranno solo domattina. Proprio per lo stato di ‘pre allerta’ divulgato oggi, il Comune di Sanremo si è già mosso, chiedendo alla Protezione Civile di svolgere i controlli del caso.

Verifiche che vengono fatte regolarmente su rii, torrenti e zone a rischio ma che, questa mattina sono state eseguite con maggiore attenzione. Le squadre della Protezione Civile hanno attenzionato soprattutto la situazione sui corsi d’acqua ed in quelle località già soggetto di frane e smottamenti. Ora l’attenzione si sposta ovviamente sulla mattinata di domani, quando verranno emanate le nuove previsioni e, probabilmente, anche lo stato di allerta di venerdì.