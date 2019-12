Le quattro orche sono andate via da Genova: avvistate a Vado Ligure si spostano verso ponente (video)

Potrebbero transitare a breve anche di fronte alla nostra provincia, ovviamente in mare aperto ed a molte miglia di distanza le quattro orche che, per diversi giorni sono rimaste di fronte al porto di Genova Prà.





Questa mattina intorno alle 11.30 i quattro esemplari, ribattezzati Riptide, Dropi, Aquamarin e mamma orca, dopo essere usciti dall’area genovese sono stati avvistati di fronte al porto di Vado in direzione ponente. Il team di ricercatori e la Capitaneria di Porto continueranno il monitoraggio per verificare se si tratta di uno spostamento definitivo o temporaneo.

Le orche hanno ripetutamente dimostrato di avere autonomia di movimento e di non avere impedimenti fisici ad allontanarsi dall’imboccatura del porto, come dimostrano i loro temporanei spostamenti su base ormai quotidiana che negli ultimi giorni si sono allungati, sia come durata media sia come distanza percorsa in mare aperto. Pertanto sembra essere loro precisa scelta tornare all’interno dell’area antistante il bacino portuale. La motivazione di questa permanenza non è certa: potrebbe essere legata alla morte del cucciolo di cui ancora non è stato trovato il corpo, o allo stato precario di salute di un altro membro del gruppo.

Tramite controlli effettuati quotidianamente con mezzi navali e aerei, la Capitaneria di Porto è attiva, nell’ambito delle attività di istituto, nella ricerca del corpo del cucciolo dalla cui analisi potranno derivare importanti informazioni sulle cause della morte dello stesso e sul gruppo di animali, così come sottolineato dal Responsabile del C.Re.Di.Ma.. Nel corso della riunione si è anche deciso di continuare il monitoraggio degli esemplari senza in alcun modo arrecare disturbo agli stessi e evitando metodi invasivi.

Il monitoraggio continuerà anche da terra per garantire la massima continuità possibile nella raccolta degli stessi dati da parte di tutti gli istituti coinvolti.