Arma di Taggia: vasta chiazza oleosa sulla Sp 548 tra l'uscita dell'Aurelia Bis e la Darsena (Foto)

Una chiazza oleosa, probabilmente del gasolio perso da un mezzo in transito, è comparsa questa mattina sulla Strada Provinciale 548 della Valle Argentina, nel tratto soprannominato ‘superstrada’, tra l’uscita dell’Aurelia Bis e la zona della Darsena.

Alcuni automobilisti hanno dato l’allarme ed il Comune ha inviato gli agenti della Polizia Municipale, che hanno installato alcuni cartelli per avvisare i mezzi in transito del pericolo in atto. La chiazza ha invaso l’intera carreggiata Est, quella che insiste sull’argine del torrente ed anche la pista ciclopedonale.

L’Amministrazione comunale ha subito avvertito la Provincia, competente sulla strada, affinchè intervenga celermente per la messa in sicurezza della carreggiata. Ovviamente viene raccomanda a tutti la massima prudenza.