A 102 anni si è spenta Anna Saccheri: Carpasio e la Valle Argentina piangono la scomparsa della centenaria

È mancata la centenaria Anna Saccheri di Carpasio, nel comune di Montalto Carpasio. A luglio aveva compiuto 102 anni ed era una delle persone più longeve non solo della Valle Argentina ma di tutta la provincia di Imperia.



Nonostante l’età avanzata la signora Saccheri manteneva uno spirito forte ed una mente vispa ed allegra. Lei era discendente di una antica famiglia di Carpasio, figlia del dottor G.B. Tommaso Saccheri, nato proprio a in questo borgo nel 1874 e deceduto a Savona nel 1938. Con Anna Saccheri se ne va una delle memorie storiche di Carpasio e più in generale di tutta la vallata. Nata nel 1917, aveva avuto una vita ricca di emozioni ed aveva visto il territorio della riviera nella sua evoluzione.



La notizia è stata presa con dispiacere dall’intera amministrazione comunale. In particolare, dal vicesindaco Valerio Verda che era molto legato all'anziana residente: "Ci tengo a porgere alla famiglia Saccheri le più sentite condoglianze a nome mio e di tutta la amministrazione comunale. Di lei ho tantissimi ricordi. Era una donna favolosa nonostante l'età con uno spirito moderno da far invidia alle nuove generazioni. Aveva sempre Carpasio nella mente e nel suo cuore, donna molto intelligente non perdeva occasione di darmi consigli utili ogni qual volta la andavo a trovare. Ammetto che è sempre stata una mia elettrice e che non perdeva mai occasione di bacchettarmi ma sempre con uno spirito costruttivo. I suoi si sono rivelati sempre preziosi consigli. - ha concluso Verda - Anna Saccheri era una vera Dama, anche se i suoi 102 anni iniziavano a pesarle, ricordo che aveva parole di scherno verso la morte. Insieme ci ridevamo sopra. Ciao Anna ci mancherai moltissimo".

