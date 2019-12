Verso la bandiera verde: sopralluogo alla scuola Pastonchi per conoscere i piccoli campioni del riciclo (Foto)

Nell'ambito del cammino verso la richiesta per la bandiera verde ieri mattina c'è stato un primo sopralluogo presso la Scuola Pastonchi dell'Istituto Comprensivo di Arma di Taggia. Per la prima volta la scuola armese cercherà di ottenere l'ambito vessillo sinonimo di formazione e sensibilizzazione dei propri studenti verso le tematiche ambientali.



L'assessore all'istruzione Barbara Dumarte si è recata presso la Pastonchi accompagnata, dal referente del Comune Maurizio Liberto e da Davide Birri rappresentante locale della Dock's Lanterna. La visita rientra tra le attività connesse al progetto 'Riciclambientiamoci' che sarà presentato a fine anno scolastico alla FEE per la richiesta di ottenimento della bandiera verde.



I bambini della Pastonchi hanno dato già grande prova di abilità nell'ambito del riciclaggio, realizzando tanti oggetti, dagli strumenti musicali ai sottopentola, passando per le decorazioni natalizie, fino ad arrivare alla realizzazione di un albero di Natale. Questo lavoro nasce dall'idea sviluppata tra le mura scolastiche e realizzata attraverso la sensibilità dimostrata dalle famiglie. Infatti tutte queste creazioni sono nate grazie all'aiuto dato dai genitori che compreso il messaggio dietro questa attività, hanno subito fornito tutto il materiale necessario. Così tutti questi oggetti sono stati creati donando una seconda vita a quelli che diversamente sarebbero diventati semplici rifiuti.



L'incontro rappresenta un primo momento di approfondimento dopo il primo ecocomitato. Nel nuovo anno le insegnanti della Pastonchi avevano manifestato l'intenzione di portare i bimbi in visita presso l'area di raccolta della Dock's Lanterna per poter osservare da vicino il ciclo di separazione dei rifiuti. Un'iniziativa importante considerando che Taggia è uno dei comuni con la miglior percentuale di raccolta differenziata, rispetto a numero di abitanti ed estensione territoriale.