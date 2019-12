Ventimiglia: il Comune acquisisce la raccolta di libri e pubblicazioni teatrali di Angelo Maccario

La Giunta comunale di Ventimiglia ha deciso di acquisire in donazione la raccolta di libri e pubblicazioni teatrali dello scomparso Angelo Maccario e valutare l’eventuale collocazione dei testi in un locale individuato nell’edifico del Teatro comunale, nell’attesa di una maggiore disponibilità di spazio nella sede della Biblioteca Aprosiana.

Maccario, noto giornalista ed esperto di teatro ventimigliese, è scomparso nel 2008 e, nella sua lunga attività di corrispondente per numerose testate, ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti. La parallela passione per il teatro ne fece uno dei maggiori riferimenti anche in ambito nazionale, permettendogli di costituire una straordinaria raccolta personale di pubblicazioni eterogenee in materia, che gli eredi vorrebbero donare alla città di Ventimiglia.