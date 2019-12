Vallecrosia: approvato il progetto esecutivo per il completamento della pista ciclopedonale sul lungomare

La Giunta di Vallecrosia ha approvato il progetto esecutivo ed il piano di sicurezza e coordinamento, per il completamento della pista ciclopedonale, nel tratto di lungomare che insiste sul territorio comunale.

Il progetto prevede la costruzione di un percorso ciclopedonale che parta da Bordighera ed arrivi a Mentone, in Francia, proseguendo l'attività del progetto Edu Mob. Il Comune vallecrosino ha intercettato il desiderio sempre crescente di molti cittadini di utilizzare la bicicletta per spostarsi in città, che si presenta sempre più congestionata, con gli effetti della motorizzazione di massa sulla vivibilità urbana che hanno convinto i governi di molti paesi europei a predisporre appropriate politiche dei trasporti e del territorio a maggior tutela dell'ambiente, della salute pubblica e della sicurezza stradale.

Il Comune di Vallecrosia, nell'ambito dell'incarico affidatogli dalla Regione come soggetto attuatore di Edu-Mob, della realizzazione d'un tratto pilota di pista ciclopedonale, ha attuato anche una progettazione generale di livello definitivo, per trovare la migliore soluzione possibile per la realizzazione do una pista ciclabile di lungomare, su tutto il suo territorio.

La pista dovrà rispondere ad una serie di requisiti come: riconoscibilità della rete ciclabile attraverso un adeguato piano della segnaletica, semplice ed intuitivo; percezione della sicurezza, garantendo la reciproca visibilità tra le biciclette e i veicoli nei differenti punti di conflitto quali le intersezioni, i passi carrabili, le fermate bus; uniformità degli elementi caratterizzanti quali la pavimentazione, l’illuminazione e l’arredo; integrazione con aree verdi, zone di sosta, punti ristoro e unità ricettive.

La pista dovrà anche: valorizzare il territorio comunale attraverso la creazione d'un percorso che abbia anche valenza paesaggistica ed ambientale; promuovere interventi di miglioramento ambientale e riqualificazione urbana in un'area del territorio strategica ma non sufficientemente valorizzata; stimolare e rafforzare il ‘senso di appartenenza’ dei cittadini alla propria città, individuando un itinerario anche ricreativo di riscoperta del territorio; creare un sistema organizzato e attrezzato di percorsi attraverso la connessione con le strade secondarie ed i parcheggi sia di uso già consolidato, sia di nuova realizzazione.

L’Amministrazione di Vallecrosia ha al momento avviato un intervento di realizzazione della nuova pista ciclopedonale che non costituisca un’infrastruttura fine a se stessa, ma costituisca l’elemento portante di una riqualificazione urbana del Lungomare di Vallecrosia. Il Comune, a gennaio scorso, aveva inoltrato una richiesta di finanziamento alla Regione ed il progetto definitivo prevede un esborso di 685mila euro, di cui 616mila finanziati dalla Regione ed i restanti 68mila dal Comune stesso.