Santo Stefano al Mare: l'amministrazione regala ai bambini le borracce ecologiche per augurare un buon Natale all'insegna dell'ambiente

Questa mattina sono state consegnate agli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria di Santo Stefano le borracce in acciaio, scelte dall’Amministrazione come "regalo" augurale per le festività natalizie.

L’assessore alla cultura Lucio D’Aloisio e il consigliere delegato all’istruzione Giovanna Siclari si sono recati nelle classi per consegnarle personalmente ai bambini e spiegare loro l’importanza della salvaguardia e il rispetto dell'ambiente, con un piccolo gesto che può fare molto.

L'iniziativa rientra nell’idea degli amministratori di Santo Stefano di essere una "città sostenibile", partendo dalla sensibilizzazione sull'ecologia già dai più piccoli affinchè venga appreso quanto l’uso smodato della plastica possa essere nocivo.

La consapevolezza della necessità di ridurre l'uso delle bottiglie di plastica, per arrivare in seguito a un loro abbandono totale ha portato aziende e marchi importanti a progettare ed immettere sul mercato borracce di diversi tipi e materiali.

Le borracce in acciaio inox scelte dall’amministrazione, sono il top della categoria: inossidabili e indistruttibili e rappresentano una vera scelta ecologica. Oltre ad avere ottime proprietà termiche infatti, l’ acciaio è inattaccabile da batteri e muffe e questo permette di mantenere inalterato il sapore dell’acqua.

Un Natale un pò più ecologico e sicuramente nel rispetto dell'ambiente.