Sanremo: palazzi pericolanti nella Pigna, Donzella “Un geologo per avere un quadro della situazione di tutta l’area, anche oltre la zona interessata dall’ordinanza”

Nuovi sviluppi in merito alla delicata vicenda che vede al centro tre palazzine nel cuore del centro storico di Sanremo. I tre immobili sono oggetto di ordinanza del Comune che ha intimato interventi per la messa in sicurezza a seguito di alcune verifiche che hanno accertato gravi problemi strutturali. Palazzo Bellevue chiede quindi ai proprietari di attivarsi e all’orizzonte pare ci sia anche il rischio di sgombero.

Lunedì sera i condomini si sono riuniti per discutere il da farsi (leggi la notizia cliccando QUI) e oggi abbiamo chiesto aggiornamenti anche all’assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Donzella. “Il Comune procederà con l’indagine di natura geologica di ampio respiro, che considererà un’area più vasta rispetto a quella oggetto di ordinanza - ha spiegato ai nostri microfoni l’assessore Donzella - vogliamo avere un quadro preciso della situazione in modo che il Comune possa intervenire su scala generale. Ci siamo quindi rivolti a un geologo che ci dia una consulenza in modo che gli interventi siano fatti sia per quanto concerne il privato che per quanto riguarda il pubblico”.

La questione della staticità nella Pigna è argomento delicato e da affrontare nel minor tempo possibile. Stando a quanto emerso ieri nella riunione dei condomini, pare che il rischio di crollo non sia da sottovalutare e, in generale, sembrerebbe che i movimenti del terreno nel centro storico siano considerevoli. Per questo il Comune si attiverà al più presto per avere una perizia geologica che restituisca una ‘fotografia’ attendibile del sottosuolo per poi poter agire di conseguenza.