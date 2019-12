Sanremo: la ditta 'Mastelli' in aiuto alle scuole di Bussana, il ringraziamento della dirigenza scolastica

Per le scuole di Bussana un aiuto concreto da parte della ‘Mastelli srl - Officina Bio-Farmaceutica’ presente a Sanremo dal 1952.

E l’Istituto Comprensivo Sanremo Levante ringrazia pubblicamente l’azienda per essere stata sensibilmente attenta e concretamente partecipe nel rendere possibile la realizzazione del progetto ‘Voi come me, io come voi’.

In questo modo ci sarà l'ingresso nelle scuole della frazione di Bussana di personale specializzato, per supportare al meglio la quotidianità scolastica degli alunni con BES.