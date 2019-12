Sanremo: in pensione dopo circa 40 anni di servizio il Sovrintendente Capo Renato Madeddu ed il Sovrintendente Lorena Grossi

Ultimo giorno di lavoro, dopo circa 40 anni, per il Sovrintendente Capo della Polizia di Stato a Sanremo, Renato Madeddu ed il Sovrintendente Lorena Grossi. Ieri, in Commissariato i due poliziotti sono stati festeggiati da tutti i colleghi dell’Ufficio.

Dai più giovani, arrivati a Sanremo solo da pochi mesi, ai meno giovani, che hanno trascorso decine di anni di servizio con i neo pensionati. La Polizia di Stato 'perde' Renato Madeddu, un uomo di esperienza, serio, volenteroso, corretto, e onesto lavoratore, entrato in polizia da poco maggiorenne e andato via da 'nonno', come lui affettuosamente ama definirsi.

Perde anche Lorena Grossi, protagonista di numerose attività investigative inerenti alla violenza di genere, la prima investigatrice nell’area sanremese ad aver applicato le misure previste dai nuovi interventi legislativi sia per quanto previsto dal decreto 'femminicidio' che per il più attuale 'codice rosso'. Il Dirigente del Commissariato, Giovanni Santoro, ha rivolto loro un pubblico saluto elogiando il loro spirito di servizio, il coraggio e l’entusiasmo che hanno sempre caratterizzato il loro lavoro nella Polizia.

Una breve pausa di festa e di emozione per tutto il personale dell’ufficio, nessuno escluso, che con sincero affetto ha voluto salutarli personalmente.