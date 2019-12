Sanremo: in frazione Poggio la creatività di mamme e bambini per un'emozione in più durante il Natale (Foto)

Il Comune di Sanremo ha provveduto a sistemare una serie di luminarie a Poggio ma, su spinta del Consigliere di maggioranza Simona Moraglia, mamme e bambini della popolosa frazione hanno dato il loro contributo, per rendere ancora più festosa la località.

Come si può vedere nelle foto, infatti, sono stati sistemati festoni, disegni e piccoli abbellimenti di vario genere, che danno un ulteriore messaggio di festa, in quello che è il momento più bello dell’anno.

La frazione, quindi, tra luminarie e prodotti ‘home made’ dei residenti, si presenta quest’anno addobbata come non mai per trascorrere un Natale all’insegna della serenità.