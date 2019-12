Grande partecipazione qualificata per il seminario di CNA ‘Facciamo Chiarezza’ per figure professionali che operano sugli impianti termici

Attestazione FER, Certificazione FGAS persona e Certificazione impresa, Accesso e gestione Banca Dati FGAS, Agevolazioni fiscali collegate e non solo: su questi argomenti, con il supporto degli esperti di Professional Team, si è tenuto lunedì presso la Sede CNA di Sanremo un seguitissimo seminario a titolo 'Facciamo Chiarezza'.

“L’obiettivo dell’incontro - afferma Luciano Vazzano, Segretario Provinciale CNA Imperia - è stato appunto quello di fare luce sugli obblighi formativi, le certificazioni volontarie e gli adempimenti previsti per le imprese che svolgono attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e impianti termici negli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore: una dovuta sintesi per rispondere ai numerosi dubbi e quesiti che ogni giorno vengono posti in Associazione ed instaurare un dialogo costruttivo con le imprese, con il supporto di professionisti del settore”.

Questo il dettaglio degli argomenti approfonditi:

CERTIFICAZIONI VOLONTARIE

- UNI 11554, Impianti gas alimentati da reti di distribuzione

- UNI 11741, Installatori di sistemi radianti idronici a basso ΔT

CERTIFICAZIONI OBBLIGATORIE

- Patentino conduttore impianti termici

- Attestazione FER

- Certificazione F-GAS

APPROFONDIMENTI

- Banca dati FGAS

- Agevolazioni Fiscali (Conto Termico, Ecobonus,...)

Si avvicendano ogni giorno le novità nel settore dell’impiantistica, soprattutto in tema di formazione e aggiornamento obbligatorio, argomenti 'caldi' che possono diventare anche una opportunità: il rispetto della normativa, la formazione continua, l’aggiornamento professionale e la conoscenza delle agevolazioni fiscali possono diventare infatti un meccanismo di differenziazione per il presidio del mercato.

L’incontro tecnico è stato molto gradito agli artigiani installatori, grazie all’intervento dei tecnici di Professional Team che, dopo aver fornito i fondamenti del ventaglio normativo di riferimento, hanno accolto le numerose domande pratiche del pubblico qualificato: le certificazioni obbligatorie, soprattutto, risultano essere essenziali per l’operatività dei tecnici in quanto il loro possesso permette di lavorare nel rispetto della normativa italiana e comunitaria, oltre a garantire l’accesso a incentivi e detrazioni fiscali.

“È proprio dal momento interlocutorio che è emersa l’esigenza di offrire agli installatori Associati CNA una convenzione loro dedicata per quanto riguarda la formazione in materia impiantistica, un’offerta a tariffe vantaggiose, il cui calendario verrà fornito in dettaglio a partire dal 2020. Continuiamo, ovviamente, a informare le imprese che quotidianamente si rivolgono a noi per chiedere chiarimenti o per essere aiutate nella gestione operativa, come ad esempio per accedere alla Banca dati F-Gas”, conclude Vazzano.