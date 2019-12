Taggia: la gatta Perla è scomparsa da via Soleri, la sua padrona è preoccupata e la sta cercando

La nostra lettrice Marita di Taggia da tre giorni non ha più notizie della sua gatta Perla. La micia è scomparsa da via Soleri.



“La potete riconoscere perchè ha un piccolo taglio sulla punta dell’orecchio. Se la vedete o se sapete dove potrebbe essere. Per favore chiamatemi al numero 333 36 81 01 6”