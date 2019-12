Bordighera: è stato assolto dall'accusa di lesioni il comandante della polizia municipale Attilio Satta

E' stato assolto, perché il fatto non sussiste, il comandante della polizia municipale di Bordighera Attilio Satta, dal reato di lesioni nei confronti dell'ex compagna, che lo aveva denunciato.



La sentenza è stata pronunciata dal giudice Marta Maria Bossi al termine della discussione, che ha visto il pubblico ministero Tiziana Berlinguer chiedere per Satta una condanna a due mesi. Richiesta a cui si è associata la parte civile rappresentata dall'avvocato Vincenzo Icardi.



Satta era difeso dall'avvocato Mabel Riolfo, che ne ha richiesto l'assoluzione. Il comandante era accusato di aver provocato le lesioni alla donna con un monopattino della figlia dei due, con cui avrebbe colpito la donna alle gambe.



L’episodio, secondo quanto raccontato dall'ex compagna, sarebbe avvenuto nel 2012 al termine di una mattinata che il comandante ha passato al mare con la bambina. La piccola, che all’epoca aveva due anni e mezzo, era stata male e Satta non aveva potuto vederla per qualche giorno.