Vallecrosia: baratto amministrativo, imposta di soggiorno e bilancio di previsione, ecco alcune delle pratiche del prossimo consiglio comunale

Il 23 dicembre stato convocato il prossimo consiglio comunale di Vallecrosia. L'assise cittadina si terrà nella sala polivalente. I lavori prenderanno il via a partire dalle 19 per la trattazione del seguente Ordine del Giorno: 1. Lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente; 2. Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 - ratifica della deliberazione di giunta comunale n. 95 in data 13.11.2019 adottata ai sensi dell'art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000; 3. Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche. 4. Approvazione del regolamento per l'applicazione del baratto amministrativo (ex art. 190 d.lgs. 50/2016);5. Istituzione imposta di soggiorno - approvazione regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno;6. Approvazione aliquote e tariffe per l'anno 2020; 7. Verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in diritto di superficie o di proprietà, con il relativo prezzo di cessione; 8. Approvazione del documento unico di programmazione 2020-2022; 9. approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022.