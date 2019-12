Regione: passa la legge sulla sismica, 26 comuni della provincia di Imperia potranno rilasciare certificazioni sismiche

Approvata in consiglio la Legge regionale: modifica al DDL 285, costruzioni in zone sismiche. Da oggi 26 comuni liguri, tutti della provincia di Imperia, potranno rilasciare certificazioni avendo così la delega dalla regione Liguria.



I comuni sono: Airole, Badalucco, Bordighera, Cervo, Chiusanico, Cipressa, Civezza, Costarainera, Diano Arentino, Diano Castello, Diano Marina, Diano San Pietro, Dolceacqua, Imperia, Mendatica, Ospedaletti, Perinaldo, Pietrabruna, Pompeiana, Pontedassio, San Bartolomeo al Mare, Santo Stefano al Mare, Sanremo, Triora, Vallebona, Ventimiglia.



"Se in futuro altri comuni vorranno aggiungersi sarà possibile farlo - ha affermato l’assessore regionale Marco Scajola - Avevamo preso un impegno con i cittadini, con i comuni, soprattutto quelli dell’imperiese, che a causa delle disfunzioni dell’ente provinciale subiscono ritardi nel rilascio delle certificazioni sismiche. Impegno mantenuto ancora una volta, abbiamo compreso il disagio di un territorio e siamo intervenuti, ora tutto, e lo pretendiamo dovrà funzionare al meglio".