Imperia: Andrea Landolfi replica a Sinistra Italiana "Se questo non è investire sul futuro non so cosa possa esserlo"

"Ho letto con attenzione le vostre parole e devo dire che vi ho trovato ancora una volta quello spirito denigratorio nei confronti dell'avversario politico che molto male ha fatto in passato a Imperia".



Così, Andrea Landolfi, Presidente Commissione Bilancio, del gruppo Obiettivo Imperia, replica alla riflessione fatta da Sinistra Italiana (LINK). "Caro Lucio Sardi e cara Sinistra in Comune che in Comune non c’è per espressa volontà dei cittadini imperiesi. Stavolta devo riconoscere la capacità di attaccare non solo il Sindaco e la sua maggioranza, ma anche l'ampia squadra di persone capaci e responsabili che ha collaborato alla stesura del piano di riequilibrio".



"Capisco che, da avversario politico, possa dispiacerle vedere l'Amministrazione riuscire a raggiungere in soli sette mesi un traguardo così importante, ma da cittadino dovrebbe avere l'onestà di riconoscere che la situazione oggi è migliore di quella di ieri. Si tratta di un piano complesso, approvato dalla Corte dei Conti, che è organo indipendente, non certo al servizio di escamotage politici. Se la realtà fosse quella che descrive lei, il finale sarebbe stato diverso" - aggiunge.