Sanremo: venerdì prossimo, Santa Messa di Natale della Fondazione Almerini-Sanremo

Venerdì 20 dicembre ore 21 presso la Chiesa di Santa Maria degli Angeli in Piazza Colombo a Sanremo si svolgerà la Messa di Natale della Fondazione Almerini-Sanremo.



"La funzione sarà celebrata da S.E. Mons A.Suetta da S.E. Mons V.Lupi e concelebrata da Don Goffredo Sciubba. Animeranno la celebrazione con, i canti, i bambini delle classi quinte della scuola elementare Almerini e gli adulti della ‘Corale Progetto arte’ tutti preparati e accompagnati all'organo dalla M. Raffaella Ferretti. Un bellissimo appuntamento di gioia soprattutto per i bimbi e le famiglie della scuola, diretta dall'avv Matteo Maggio, per augurarsi e augurare un sereno Natale!!".