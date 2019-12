Sanremo: arrivano i mezzi della Rai per il 70° Festival, dal 30 dicembre limitazioni al traffico nella zona di piazza Colombo in attesa della chiusura alla circolazione

Mancano poco più di due mesi alla 70ª edizione del Festival e, a fine mese, i mezzi Rai inizieranno a farsi vedere in città. Dal 30 dicembre, infatti, è previsto l’arrivo dei camion regia Rai che, come sempre, andranno a sistemarsi nella corsia che circumnaviga l’autostazione e i giardini ‘Medaglie d’Oro’ di piazza Colombo.

Nel dettaglio l’ordinanza del Comune e del comando di Polizia Municipale prevede: in via Bartolomeo Asquasciati lato levante (dall’uscita del parcheggio all’intersezione con via Roma) il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di circolazione; in via Roma (tratto antistante l’autoparcheggio prospiciente la stazione degli autobus, sulla corsia continua per piazza Colombo) divieto di circolazione, divieto di sosta e divieto transito dei pedoni sul marciapiede adiacente.

Il tutto in attesa dell’annunciata chiusura totale al traffico di piazza Colombo. L’amministrazione sta infatti continuando a lavorare per portare il tanto atteso palco in piazza Colombo per far uscire il Festival dall’Ariston con collegamenti in diretta dal teatro ed eventi con grandi nomi dello spettacolo. Si parla già di Jovanotti e Fiorello.

Al momento non si sa ancora quando e per quanto piazza Colombo sarà chiusa al traffico. Ma, di certo, se l’intenzione è quella di lasciar conquistare al Festival anche il centro città, servirà qualche sacrificio in termini di viabilità.