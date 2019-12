Imperia: giovedì in piazza Roma esibizione di danza per gli alunni della Boine

Giovedì, alle 10, in Piazza Roma a Imperia, Maria Luisa Scarpato della Scuola di danza “Universal HeArt”, allieterà la cittadinanza facendo ballare gli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado G. Boine. Il gruppo si esibirà sulle note di “All I want for Christmas is you” di Mariah Carey.