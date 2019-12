Festival di Sanremo: ecco Amadeus appena arrivato in città, oggi sopralluogo del Questore per la sicurezza (Foto)

E’ arrivato in serata il presentatore e direttore artistico del Festival di Sanremo, Amadeus, che domani sarà all’Ariston per la sua prima uscita ‘ufficiale’, in occasione della prima conferenza stampa di ‘Sanremo Giovani’.

E’ arrivato nel pomeriggio ed ha preso alloggio all’hotel ‘Globo’ di piazza Colombo, che sarà la sua ‘casa’ anche nel corso della kermesse canora di febbraio. Saluti e strette di mano per tutti ed anche un saluto al nostro Tonino Bonomo, che lo ha ‘braccato’ fotograficamente.

Intanto, in tarda mattinata, si è svolto il primo sopralluogo del Questore di Imperia, Cesare Capocasa, insieme ai Dirigenti del Commissariato matuziano ed al Comandante della Polizia Municipale, Claudio Frattarola, per studiare i sistemi di sicurezza da attuare durante la settimana festivaliera.

Con loro, per conto dell’Amministrazione comunale, c’era l’Assessore Alessandro Sindoni ed il Consigliere Giuseppe Faraldi. Due i temi principali del sopralluogo di oggi, il palco per i concerti in piazza Colombo (e la sua relativa chiusura al traffico) ed i varchi che, anche quest’anno verranno approntati attorno al teatro Ariston.

Al termine del sopralluogo massima tranquillità da parte di forze dell’ordine ed Amministrazione, che hanno confermato come il Questore abbia confermato la massima disponibilità delle forze dell’ordine ad attuare tutti i sistemi per garantire gli spettacoli previsti e la massima sicurezza per cittadini e turisti.