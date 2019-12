Bordighera, tutto pronto per The Christmas Marathon Show. L'evento promosso da Confcommercio e Atletica 2000 Bordighera

Domenica 22 dicembre 2019 a Bordighera tutti in marcia con Babbo Natale. L’iniziativa, 'Christmas Marathon Show', si colloca nell’ambito della manifestazione 'BordiChristmas' evento organizzato dalla Confcommercio in collaborazione Atletica 2000 Bordighera.

"Si tratta di una marcia non competitiva a ritmo libero di circa 4 KM, durante la quale i partecipanti si sfideranno in una camminata lungo il centro città, chiuso al traffico veicolare per l’occasione, indossando la divisa ufficiale di Santa Claus. Sarà uno show cittadino che attraverserà tutta la città.

L'evento è una gara amatoriale aperta a tutti, grandi, piccini e gruppi sportivi e non, da tenersi obbligatoriamente con il vestito di Babbo Natale che intende portare una ventata di allegria e di entusiasmo per le strade della città.

Durante la kermesse ci saranno i punti ristoro dove saranno offerti dolci tipici natalizi e cioccolata calda.

L’appuntamento è per le ore 14.30 di Domenica 22 dicembre 2019 davanti i Giardini del Palazzo del Parco, partenza ore 15.00. All’arrivo ci saranno ristoro/buffet, seguirà la premiazione.

È possibile effettuare le iscrizioni presso lo stand della Confcommercio dalle ore 9.30 alle ore 14.00 davanti i Giardini del Palazzo del Parco a Bordighera. Con l’iscrizione si ha diritto al Kit gara composto dal vestito di Babbo Natale".

Info Confcommercio tel. 0184.264297 / 0184.260629