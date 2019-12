Da giovedì tre giorni di festeggiamenti insieme alla ASD Badalucco in attesa del Natale

Grandi festeggiamenti per l'Asd Badalucco che, in attesa del Natale, ha organizzato tre giorni di festa e divertimento per grandi e piccini. "Si inizia giovedì 19 con la pizzata, alla Stua di Badalucco, per tutti i bambini tesserati, i loro genitori e i membri del direttivo. - raccontano dalla associazione sportiva del borgo della Valle Argentina - Si continua poi, venerdì 20, con la Messa dello Sport che viene celebrata a Sanremo dal vescovo Mons. Antonio Suetta".



"Si termina in bellezza sabato 21 con un mini musical del gruppo "Leva c'è", "Un Natale ecologico - per ridere insieme aspettando il Natale" per tutti; a seguire un rinfresco per scambiarsi gli auguri!Vi aspettiamo per festeggiare con noi!" - chiosano