Il turismo elitario ligure e francese

Che la Liguria sia sempre stato uno dei posti più proliferi da un punto di vista turistico è un dato di fatto: nonostante la proverbiale avversione dei suoi abitanti nei confronti dei “foresti”, la regione ad arco è nota per offrire attrazioni per tutte le tasche, avvicinando sia le famiglie normali, sia le persone che cercano una vacanza più costosa e memorabile.

Un mercato spesso sconosciuto è quello legato alle vacanze di lusso che però proliferano lungo la costa ligure e francese, tanto che esistono veri e propri servizi dedicati esclusivamente a questo genere di offerta.

Ma cosa è una vacanza di lusso? E in che modo si differenzia rispetto al classico turismo? Ogni aspetto deve muoversi all’insegna dello sfarzo e la comodità: l’opulenza non si manifesta quindi con l’immagine del classico riccone con il monocolo che parla con accento snob, ma con la possibilità di provare un palco di offerte uniche nel loro genere.

La classica vacanza elitaria inizia con lo spostamento: spesso un jet privato arriva negli aeroporti liguri o comunque un volo d’alta classe. Per arrivare al resort che ospiterà il turista ci sono diverse opzioni: si passa dall’auto con autista, per chi non vuole subire in alcun modo lo stress legato alla guida, o al noleggio di auto sportive, le quali vengono messe alla prova e dimostrano tutto il loro carattere nei tornanti liguri.

L’albergo è ricco di stelle e di comodità, ma non è altro che un punto di partenza per provare tutte le attrazioni disponibili in questa zona: dalle attività in mare con motoscafi, moto d’acqua e windsurf alla possibilità stessa di solcare i cieli tramite gite in mongolfiera o elicottero.

Curioso vedere come tutto questo si trovi sotto i nostri occhi: la percezione che molte persone hanno di una vacanza di lusso è ancora quella di molti anni fa. Si immagina il ricco turista di turno che si trova sull’atollo caraibico con il maggiordomo che gli serve un cocktail alla frutta.

Ma il lusso può essere trovato ovunque, anche senza viaggiare verso paesi lontani ed esotici. Anzi, curiosamente con il tempo è diventato più facile per una persona di ceto medio viaggiare verso una destinazione lontana.

Se un tempo, infatti, i costi erano proibitivi e i documenti necessari particolarmente tediosi da ottenere, oggi entrambi hanno subito un cambiamento che rendono queste vacanze a portata di mano.

Il costo del viaggio si è abbassato grazie alla concorrenza delle varie compagnie aeree e i documenti stessi, ad eccezione del passaporto che richiede ancora un piccolo investimento di denaro e la presenza fisica, gli altri (tipo il visto turistico) possono essere ottenuti con un paio di click direttamente tramite il servizio online, così da riceverli nella propria casella email nel giro di poche ore o giorni.

Queste innovazioni, di fatto, hanno aperto le porte a un turismo una volta considerato elitario ma che oggi può essere provato da più o meno tutti con un investimento minimo di denaro a fronte delle bellezze che è possibile vedere.