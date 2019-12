Sanremo: un 57enne si è tolto la vita a Bussana, ignote le cause dell'estremo gesto

Nel primo pomeriggio un 57enne, Sergio C., si è tolto la vita ne pomeriggio a Bussana di Sanremo. Stando ad una prima ricostruzione la persona ha compiuto l'estremo gesto lanciandosi dalla finestra al secondo piano della propria abitazione.



I primi a dare l'allarme sono stati i vicini di casa e sul posto è arrivato subito l'agente della Polizia Locale seguito dai Carabinieri. Al momento non si conoscono le cause dietro l'accaduto. Al vaglio dei militari vi potrebbero essere alcuni elementi ritrovati nella casa.