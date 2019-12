Ventimiglia: recita di Natale degli alunni della Primaria di Latte alla casa di riposo Chiappori

La scuola primaria di Latte, frazione di Ventimiglia, divenuta in questi ultimi anni un'eccellenza nei progetti di sicurezza digitale e robotica, é riuscita anche quest'anno a ben conciliare la tecnologia con la tradizione.

I bambini della scuola primaria, infatti, si sono recati alla casa di riposo Chiappori, per condividere con gli ospiti canti e recite natalizie, regalando poi ai nonnini caramelle gommose e grandi sorrisi.

Alle insegnanti è andato il ringraziamento dei genitori, per aver voluto chiudere l'anno mettendo in primo piano la solidarietà agli anziani e l'altruismo per il prossimo.