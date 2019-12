Ventimiglia onora la tradizione della ‘Strena de Deinà’: il sindaco Scullino riceve la prima giara benaugurale del suo secondo mandato (Foto)

Per il 35° anno Ventimiglia onora e rinnova la tradizione della ‘Strena de Deinà’, la giara benaugurale che le associazioni cittadine donano al sindaco in occasione delle feste natalizie.

Questo pomeriggio, nella sala consiliare del Municipio ventimigliese, il sindaco Gaetano Scullino ha ricevuto la prima giara del suo secondo mandato. L’opera è realizzata dalla ceramista Clara Perotti. La cerimonia della ‘Strena de Deinà’ è sempre l’occasione buona anche per tracciare un bilancio dell’anno che si sta per concludere e per lanciare gli auspici per il 2020.

Alla presenza delle autorità civili e militari, del Vescovo Mons. Antonio Suetta e dell’On. Flavio Di Muro, il sindaco Gaetano Scullino ha ringraziato le associazioni dedicando poi il proprio augurio alla città e ai cittadini con un messaggio chiaro per il futuro: “Aiutateci a migliorare Ventimiglia”.

In aggiornamento.