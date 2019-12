Ventimiglia: dal 19 al 21 dicembre con Pasta Fresca Morena si festeggia il Natale a colpi di 'selfie'

In occasione delle festività natalizie, Pasta Fresca Morena sta organizzando un grande evento presso il punto vendita di Via Aprosio 21/c Ventimiglia. Nelle giornate di giovedì 19, venerdì 20, sabato 21 dicembre in collaborazione con 'Selfietime' verranno installati in negozio 2 maxischermi, una telecamera, una stampante e un collegamento internet; con la possibilità di scattare i vostri selfie e ritrovate le vostre foto direttamente su tutti i canali social del noto pastificio oltre ad avere la stampa.





"A tutti coloro che verranno a trovarci - ci ricorda Ramon Bruno - per farsi per scattare una foto per Natale, verrà consegnato un simpatico gadget in omaggio, fino ad esaurimento scorte. Cosa state aspettando? Passate in negozio con il vostro profilo migliore e sarete protagonisti per un giorno con selfietime".