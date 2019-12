Santo Stefano al Mare aspira anche quest'anno ad ottenere la bandiera verde. Partnership e progetti avviati dalla scuola

Le insegnanti della scuola primaria di Santo Stefano hanno deciso di intraprendere, per il 4° anno consecutivo, il percorso per ottenere la prestigiosa bandiera verde della FEE che ha come obiettivo principale la diffusione delle buone pratiche ambientali, attraverso molteplici attività di educazione, formazione e informazione per la sostenibilità.

Eco-Schools infatti è uno strumento per la diminuzione dell'impatto ambientale della comunità scolastica e per la diffusione di buone pratiche ambientali che vengono condivise tra gli alunni, le famiglie, le autorità locali e le associazioni presenti sul territorio. Questo percorso virtuoso culmina con la certificazione e l’assegnazione della Bandiera Verde.

La scuola di Santo Stefano ha conseguito la sua prima bandiera verde nel giugno 2017 ed è stata una delle prime scuole in provincia ad ottenere tale riconoscimento: da allora non si è più fermata.

Quest’anno le insegnanti hanno scelto di lavorare sul progetto “Ambiente: tra biodiversità e sostenibilità”. Come richiesto dal protocollo si è cercata la collaborazione di enti e associazioni locali trovando un prestigioso partner nel parco delle Alpi Liguri con il quale erano già stati avviati per due anni consecutivi progetti di mobilità sostenibile. Gli operatori hanno dimostrato la massima disponibilità e competenza proponendo svariate attività da presentare agli alunni sia in classe mediante lezioni frontali, sia vivendo vere e proprie esperienze in mezzo alla natura.

Altri partner di questo progetto sono:l’associazione ”Daniela Conte onlus”, presente fin dal conseguimento della prima bandiera verde con attività di animazione molto coinvolgenti e graditissime ai bambini; a partire da questo anno scolastico si è instaurata una collaborazione con la COOP che propone dei laboratori a tema ambientale che saranno svolti all’interno della sede scolastica.

Il primo eco-comitato si è tenuto lunedi 28 ottobre alla presenza delle rappresentanti della FEE, di tutte le insegnanti del plesso di Santo Stefano, del consigliere comunale con delega all’istruzione e degli operatori partner del progetto.

La bandiera verde è inoltre un titolo che contribuisce anche all’ambizioso riconoscimento della “Bandiera Blu”, ormai consuetudine consolidata per il nostro comune grazie alla qualità del mare e alla bravura degli operatori per i servizi offerti.