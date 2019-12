Sanremo: un sistema per migliorare la qualità dell'acqua tra Portosole ed il porto vecchio, proposto dalla Cnis

Un progetto importante per migliorare la qualità dell’acqua tra i due porti di Sanremo. Si tratta di un progetto della società Cnis, che gestisce l’approdo turistico di Portosole.

Si tratta di un’idea portata oggi in Seconda Commissione a Sanremo dall’Ingegner Stefano Puppo, che lavora per conto della Cnis. In pratica il progetto riguarda un lavoro per far arrivare l’acqua del rio San Lazzaro fino alla punta della darsena di Portosole, dove si trova il distributore di benzina.

Oltre a questo è previsto un sistema di pompaggio di acqua più fredda nello specchio acqueo che, in 15 ore consentirebbe la purificazione totale dello stesso, garantendo anche una migliore balneabilità. Un sistema che consentirebbe un annullamento dei miasmi che a volte arrivano dal rio San Lazzaro e che potrebbe essere applicato anche al torrente San Francesco che approda in mare dall’altra parte dello specchio acqueo.

Un sistema particolarmente interessante per migliorare la qualità dell’acqua tra i due porti che costerebbe circa 600mila euro e sul quale al momento non è ancora stata fornita una tempistica per la sua installazione.