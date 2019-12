Sanremo: prosegue il progetto Biblioteca ‘Scrittorilandia’ all'IC Sanremo Levante

Gli alunni delle classi 1C e 1D hanno incontrato la scrittrice Alessandra Calza e sono volati con lei nel ‘multiverso’. Si intitola appunto ‘Dal multiverso si vede casa mia’ il libro che l'autrice ha illustrato con la lettura di piccole parti, la visione di alcune immagini sulla Lavagna multimediale e brevi sketch di alcuni tra i divertenti dialoghi (spassoso quello tra gli Stonzi e i Rabbiosi).

"Ci è piaciuto scoprire che le idee per scrivere possono arrivare da un oggetto qualunque come un campanellino o un bullone" hanno detto i ragazzi. "Queste attività in biblioteca ci entusiasmano di più perchè incontrare uno scrittore vero... è forte e io mi sono divertita molto". "A me ha interessato la parte dei buchi neri”, osserva un altro; la scrittrice ci ha spiegato che i nomi di Lisa e Luca, i protagonisti, iniziano con la L perche dovevano ricordare la Luce... anche in un momento di sconforto, poi si vede sempre la luce".

"Questa esperienza è stata interessante e spero di ripeterla presto" (Alberto). “Questi laboratori aperti - dicono le insegnanti - dovrebbero incuriosire gli alunni a leggere un libro anzichè... il loro cellulare”.