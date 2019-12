Sanremo: per il funerale di Gabriele Camerino tornerà a Coldirodi Don Pasquale Traetta, celebrerà la Messa insieme a Don Nicolas

Don Pasquale Traetta tornerà a dire Messa a Coldirodi in occasione del funerale di Gabriele Camerino, figura storica della frazione sanremese e ‘capostipite’ delle rostelle in zona e non solo.

In questi giorni i suoi parenti si sono mobilitati per chiedere a gran voce che fosse l’ex parroco Don Pasquale Traetta, tanto amato a Coldirodi e grande amico di Gabriele e della sua famiglia, a celebrare la Messa. La Diocesi ha quindi dato l’assenso alla presenza di Don Traetta che terrà il funerale insieme a Don Nicolas, suo successore.

La scelta di non lasciare l’intera funzione a Don Traetta ha scatenato qualche polemica in paese, malumori ai quali ha risposto ai nostri microfoni il Vescovo Mons. Antonio Suetta: “Il parroco è parroco e svolge le sue funzioni legittimamente, fa il proprio dovere. I parenti sono ganno presentato la loro richiesta e Don Nicolas si è detto felice del fatto che Don Traetta concelebri la Messa e tenga anche l’omelia. Don Nicolas è stato molto disponibile, ma è sua prerogativa celebrare i funerali, oltre a essere un suo diritto e dovere. Se muore un parrocchiano, lui tiene il funerale. E se Don Traetta può concelebrare la Messa il tutto rientra nella normalità. La celebrazione dei funerali segue un protocollo”.